الهلال يتخطى عقبة الاتحاد ويبلغ نصف نهائي دوري أبطال آسيا

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صحيفة الخليج الالكترونية
ضرب نادي الهلال، موعداً نارياً مع السد، في نصف نهائي دوري أبطال أسيا، بعد تغلبه علي الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدف، مساء اليوم الثلاثاء.
واستفاد الزعيم، من نتيجة مباراة الذهاب التي أقيمت في مدينة جدة، يوم 27 أغسطس الماضي، وانتهت بالتعادل السلبي ، بدون أهداف.
تقدم النادي الغربي عن طريق زياد الصحفي في الدقيقة 11، وتعادل البيروي اندريه كاريلوللزعيم في الدقيقة 43، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي، بهدف لكل منهما.
وفي الشوط الثاني، سجل النادي العاصمي، هدفين عبر سالم الدوسرى والإيطالي سيباستيان جيوفينكو في الدقيقتين 48 و 79.
يشار إلي أن السد قد عبر للدور نصف النهائي من البطولة القارية، علي حساب النصر السعودي، بمجموع المباراتين، 4-3.
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