عمرو أديب: المواطن السعودي يستحق أن يحظى بفعاليات هيئة الترفية.. وتركي آل الشيخ يعلق -فيديو

صحيفة الخليج الالكترونية

قال الإعلامي المصري عمرو أديب، إن هيئة الترفيه السعودية برئاسة المستشار تركي آل الشيخ أعلنت برنامج اليوم الوطني الـ 89 للمملكة العربية السعودية. وأشار “أديب”، خلال برنامج “الحكاية” المذاع عبر فضائية “إم بي سي مصر”، مساء الإثنين، إلى أن البرنامج الخاص باليوم الوطني يشمل كل مدن المملكة، موضحًا أن أغلب الحفلات التي ستقام تذاكرها قد نفذت، مما يؤكد على مدى الإقبال. وأضاف “أديب”، أن المملكة العربية السعودية دولة قوية، و”واقفة على رجليها”، ولا يستطيع أحد النيل من دولة بحجم المملكة، مؤكدا أن الشعب السعودي يستحق أن يحظى بهذه الفعاليات، مشددا على أن قوة المنطقة العربية مرتبطة بقوة مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات.

هذا وقد قال المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفية السعودية، إنه يعد بالتعاون مع عدد من الرموز الموسيقية المعروفة لإطلاق معهد للموسيقى في السعودية، ليكون وسيلة لاكتشاف المواهب المدفونة في المملكة، مؤكدًا أنه علىااستعداد أن ينفذ ما يسعد المواطن السعودي، أو الزائر أو السائح. وقد تعرضت محطتي أرامكو بالسعودية لاستهداف مؤخرًا، والتي أثرت على 50% من إنتاج النفط السعودي، و5% من النفط العالمي. وتوقع الإعلامي عمرو أديب، أن تشهد الأيام المقبلة تحركا على المستوى السعودي بشأن تلك الهجمات، قائلا: “هيحصل حاجة بس معرفش هيحصل إيه”. وقد صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه يبدو أن إيران وراء تلك الضربات.

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من جانبه شارك رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ، فيديو لحديث عمرو أديب عن فعاليات اليوم الوطني بجميع مناطق المملكة التي تنظمها هيئة الترفيه وعلق في تغريدة عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر”: ويجيك واحد في الأخير يقول ما فيه إلا حفلات غنائية !”.