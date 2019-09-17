وزير الطاقة: بشرى من الملك وولي عهده بعودة إمدادات البترول إلى السوق بأسرع مما كانت عليه

صحيفة الخليج الالكترونية قال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان: شرفني خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين أن أزف للمواطنين ومحبي الدولة خبر عودة الإمدادات البترولية بأسرع ما كانت عليه. وأضاف انشركة “أرامكو” ستفي بالتزاماتها النفطية من المخزونات الاحتياطية والمجتمع الدولي مطالب بحماية مصالحه الاقتصادية واتخاذ موقف حازم تجاه الاعتداءات. وايضا اضاف في المؤتمر الصحفي لم تتأثر إمدادات السوق المحلية بعد استهداف معملي “أرامكو” وان انتاج المملكة اليومي من النفط سيصل إلى 9.8 مليون برميل في شهر أكتوبر.

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