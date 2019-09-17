الإطاحة بقائد حافلة مدرسية عرض حياة الطالبات للخطر بالرياض (صور)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أطاح مرور منطقة الرياض، اليوم الثلاثاء، بقائد حافلة مدرسية مخالف عكس الطريق. وقال الحساب الرسمي للمرور السعودي عبر “تويتر”: إنه تم القبض على قائد الحافلة المدرسية الذي عكس اتجاه السير معرضا حياة الطالبات للخطر، مؤكدا أنه سيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور. ونشر المرور صورا تبين مخالفة قائد الحافلة المدرسية، حيث عكس السير بشكل يعرض الطالبات للخطر. Advertisements

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