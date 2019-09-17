طبيب مصري يستقبل يمنيين مرضى ويسرد امراض خطيرة سببها القات

الثلاثاء 17 سبتمبر 2019

القات

كتب الخليج 365

حذر طبيب مصري اليمنيين من تعاطي القات والذي يؤدي الى امراض قاتله.

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وقال الطبيب المصري محمد محمود نبيل، في فيديو نشره على صحفته انه يستقبل في عيادته كل يوم مرضى من اليمن، يعانون من مشاكل ارتفاع انزيمات الكبد، بالإضافة الى تليف الكبد .

وأضاف انه عمل دراسة لمعرفة الأسباب، واتضح لي ان القات هو السبب .

وذكر ان القات يتسبب في تسمم واصابة قاتلة للكبد، وذلك سبب القات نفسه بالإضافة الى السموم التي يتم رش القات بها. ودعا الشعب اليمني الى التوقف عن تعاطي القات، لما له من تأثير كبير على حياتهم .

وكشف ان القات قاتل ويؤدي الى تليف الكبد وتدميره .