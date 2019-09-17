ذكرت ذلك صحيفة "الراي" الكويتية، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن المقابلة حضرها نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد.
وأوردت الصحيفة الكويتية، نص كلمة الغانم لأمير الكويت، التي قال فيها "طويل العمر أوصلك احترامات وتحيات ودعوات كل أهل الكويت".
وتابع "في المجالس، في الدواوين، في الأفراح، في المساجد، في كل مكان، الكل يدعيلك ويحملني سلامه وتحياته ودعواته لك".
واستطرد "عسى الله أن يمنحك السلامة ويردك سالما غانما عاجلا لا آجلا إن شاء الله"، بحسب الصحيفة الكويتية، التي أشارت إلى أن رده جاء بالقول "جزاكم الله خيرا".
يذكر أن الديوان الأميري الكويتي، أعلن في وقت سابق، أن أمير الكويت دخل أحد المستشفيات في الولايات المتحدة لاستكمال الفحوصات الطبیة، وأنه تم تأجيل موعد لقاء الأمير بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
كانت هذه تفاصيل خبر الشيخ صباح الأحمد يوجه رسالة إلى الكويتيين من أمريكا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.