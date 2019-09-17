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لم يستشر القيادة الأمنية… صحيفة عبرية: نتنياهو حاول القيام بعملية ضد غزة

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أفادت صحيفة "معاريف" العبرية، مساء اليوم، الثلاثاء، بأن نتنياهو حاول منتصف الأسبوع الماضي، الدفع بعملية عسكرية ضد قطاع غزة، دون استشارة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية نفسها.

© REUTERS / POOL New

وأوردت الصحيفة العبرية على موقعها الإلكتروني أن نتنياهو أجرى مشاورات هاتفية بين أعضاء المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، دون مشاركة أي من قادة الأجهزة الأمنية، مثل الجيش والشاباك، ورئيس هيئة الأركان. 

وذكرت الصحيفة العبرية أن ليلة الثلاثاء/ الأربعاء الماضية شهدت جدالا واسعا حول مهاجمة قطاع غزة، وهو الجدال الذي جاء في أعقاب إعلان نتنياهو عن فرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن، وبأن المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، نجح في منع عملية كهذه، التي كان من شأنها أن تتطور إلى حرب، وربما تأجيل انتخابات الكنيست، التي بدأت صباح اليوم، الثلاثاء.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في وقت سابق، عن نيته فرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت، مع تشكيل الحكومة المقبلة.

وفتحت صناديق الاقتراع في إسرائيل، صباح اليوم، أبوابها للمرة الثانية خلال خمسة أشهر، لإجراء انتخابات تشريعية يسعى خلالها، بنيامين نتنياهو، إلى تمديد فترة ولايته كرئيس للوزراء.

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