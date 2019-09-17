وكالة: مسؤول أمريكي يرجح أن الهجوم على أرامكو انطلق من جنوب غرب إيران

وقال ثلاثة مسؤولين أمريكيين، اشترطوا عدم نشر أسمائهم، إن الهجوم على منشأتي النفط بالسعودية شمل طائرات مسيرة وصواريخ كروز، مما يظهر أن الهجوم شمل قدرا من التعقيد والتطور‭‭ ‬‬أعلى مما كان يعتقد في بادئ الأمر، بحسب رويترز.

© REUTERS / WALEED ALI

وصرح مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي، اليوم الثلاثاء، إن الجيش الأمريكي جاهز للدفاع عن مصالح الولايات المتحدة وحلفائها في الشرق الأوسط.

وقال بنس في كلمة ألقاها في معهد "هيريتيج" البحثي: "الولايات المتحدة تعكف على تقييم الأدلة بشأن الهجمات على منشأتي نفط سعوديتين، وتقف على أهبة الاستعداد للدفاع عن مصالحها وعن حلفائها في الشرق الأوسط".

وأشار نائب الرئيس الأمريكي إلى أن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، سيتوجه إلى السعودية، اليوم على خلفية الهجوم على أرامكو.

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وتابع "إذا كانت إيران نفذت هجمات يوم السبت على السعودية، للضغط على الرئيس دونالد ترامب كي يتراجع عن فرض العقوبات على طهران فإنها ستفشل".

وتبنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، السبت الماضي، هجوما بطائرات مسيرة استهدف منشأتين نفطيتين تابعتين لعملاق النفط السعودي "أرامكو" في "بقيق" و"هجرة خريص" في المنطقة الشرقية للسعودية.

إلا أن المتحدث باسم التحالف العسكري الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن، تركي المالكي، قال إن التحقيقات الأولية في الهجوم على منشآت نفطية في المملكة تشير إلى أن الأسلحة المستخدمة إيرانية، مضيفا أن "مصدر إطلاق الطائرات المسيرة لم يكن اليمن، ويتم الآن التحقق من مصدر إطلاقها"، لافتا إلى أن الطائرات المسيرة التي تستخدمها جماعة "أنصار الله" اليمنية، إيرانية الصنع من طراز "أبابيل".

كما قالت وزارة الخارجية السعودية إن التحقيقات الأولية تشير إلى استخدام أسلحة إيرانية في الهجمات التي استهدفت منشآت نفطية تابعة لشركة أرامكو.

وصرحت الخارجية في بيان لها أن "العمل جار على التحقق من مصدر تلك الهجمات"، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".