وزير الطاقة السعودى: بشرى من الملك وولي عهده بعودة إمدادات البترول إلى السوق

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الطاقة السعودى الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن هناك بشرى من الملك سلمان وولي العهد محمد بن سلمان بعودة إمدادات البترول إلى السوق لما كانت عليه من قبل صباح السبت، فى إشارة إلى الهجمات الإرهابية على منشآت أرامكو ، وذلك خلال مؤتمر صحفى حول هجوم أرامكو.

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