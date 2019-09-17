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هواوي تطلق أول سماعات آذن لاسلكية بتقنية حديثة

الثلاثاء 17 سبتمبر 2019

سماعات آذن لاسلكية مدعمة برقاقة معالج Kirin A1

كتب الخليج 365

أعلنت مجموعة هواوي لأعمال المستهلك عن إطلاق FreeBuds 3 أول سماعات آذن لاسلكية مدعمة برقاقة معالج Kirin A1 وبنظام تشغيل LiteOS المتطور خلال فعاليات معرض IFA برلين، ألمانيا. تدعم سماعات FreeBuds 3 الاتصال لاسلكياً عبر تقنية بلوتوث 5.1 (BT 5.1 & BLE 5.1) لمنح المستهلكين تجربة صوتية عالية الجودة في مختلف التطبيقات وظروف الاستخدام.



تتميز سماعات هواوي FreeBuds 3 برقاقة معالج Kirin A1 التي تدعم وضعين للاتصال عن طريق تقنية بلوتوث 5.1 وهما BT وBLE بوحدة معالجة متقدمة لبلوتوث، وحدة معالجة قوية لمعالجة الإشارة الصوتية، معالج تشغيل تطبيقات باستهلاك طاقة منخفض جداً مع وحدة معالجة منفصلة لإدارة استهلاك الطاقة، ويوفر هذا تجربة اتصال عالية الكفاءة ومستقرة تماماً.

ومن جانب آخر، تتضمن رقاقة معالج Kirin A1 على معالج إشارة رقمية قوي لمعالجة إشارة الصوت (DSP)، وهو يوفر السرعة اللازمة لاكتشاف الضوضاء والصوت المحيط لحظياً وتنفيذ خوارزمية عزل الضوضاء، ليحصل المستخدم على صوت نقي وخالي من أي تشويش أو ضوضاء. أما خوارزمية التعرف على الكلام المحسّنة التي تدعمها السماعة، فتتيح للمستخدم تشغيلها بأوامر صوتية والوصول بسهولة إلى المساعد الذكي دون الحاجة للضغط على الأزرار.

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بدأت هواوي بتطوير النظام Huawei LiteOS في العام 2012 ليكون منصة البرمجيات المخصصة لتشغيل أجهزة إنترنت الأشياء، والربط بينها والبرامج والتطبيقات الخارجية الأخرى. وأطلقت هواوي هذا النظام في العام 2015 ليستخدم على نطاق واسع في العديد من الأجهزة، مثل هواتف هواوي الذكية والأجهزة القابلة للارتداء والمنزل الذكي والخدمات العامة في المدن وما شابه ذلك.

ويعمل النظام LiteOS كمنصة تربط تطبيقات الأجهزة بالخدمات، وهو يتوافق مع مختلف الرقاقات والأجهزة ويعزز أداءها، ويمثل واجهة قياسية للوصول إلى وظائف مختلف الأجهزة، ويقدم بذلك مجموعة شاملة من الإمكانات. وهو ما يميز Freebuds 3 ليمكنها من الاتصال بسرعة أكبر وبسهولة بمختلف أجهزة هواوي.

الجدير بالذكر، أن سماعات HUAWEI FreeBuds 3 فازت بجائزة أفضل ما قدم معرض IFA من قبل كل من مواقع Android Authority وAndroid Headlines وGadget Match وGear Diary وGEEKSPIN وPopular Mechanics وSoundguys وStuff وTalkAndroid.