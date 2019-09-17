شاهد.. أرخص السيارات للبيع في العالم

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الثلاثاء 17 سبتمبر 2019

أرخص السيارات

كتب الخليج 365

نستعرض خلال هذا السطور المقبله.. أرخص السيارات للبيع، فالكل يبحث عن سيارة جديدة حديثة جميلة واهم شيء ثمنها رخيص لن تستطيع شراء ماركات السيارات الفاخرة.

فقد تعاونت شركة السيارات الفرنسية العملاقة رينو مع شركتها التابعة الرومانية التي تسمى داسيا لإنتاج سيارة رخيصة للجماهير.

على وجه التحديد هناك، خطوط الإنتاج لهذه السيارة في الأرجنتين والبرازيل والصين والهند وجنوب أفريقيا وتركيا. لديها قاعدة العجلات 2373 ملم ويبلغارتفاعها1440 ملم . طول باليو هو 1620 ملم، في حين العرض 1620 ملم. وزن السيارة الإجمالي دون الركاب هو 990 كجم، مع تطهير الأرض من 170 ملليمتر.

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وقد وضعت عدة سيارات فيات أخرى سيارة باليو كنموذج قاعدة لها. ومن بينها فيات سيينا، سيارة مع هيئة سيدان. فيات باليو عطلة نهاية الاسبوع، عربة المحطة؛ فيات باليو مغامرة، سيارة رياضية. وفيات سترادا، شاحنة صغيرة.

شركة شيري للسيارات مسؤولة أيضا عن سيدان المدمجة ذات الخمسة أبواب تسمى شيري A1. شيري A1 لها محرك 1297 سم مكعب. قاعدة العجلات بقياس 2،390 ملليمتر. ويبلغ طول هذه السيارة 3700 ملم وعرضها 1578 ملم وارتفاع 1527 ملم. وتأتي السيارة في ثلاثة نماذج. أرخصها هو النموذج القياسي، لكنها تأتي أيضا في إصدارات مريحة وفاخرة.

وقد بنيت هذه السيارة على أساس 1980 دايهاتسو شاريد. جيلي مقر الهلال الأحمر السوداني هو سيدان liftback بنيت لخمسة أشخاص. ويضم 16 صمام المحرك مضمنة على التوالي مع أربع اسطوانات.