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بينها إلتهاب اللثة .. تعرف على اضرارالسجائر الإلكترونية

الثلاثاء 17 سبتمبر 2019

السجائر الإلكترونية

كتب الخليج 365

ازدادت السجائر الإلكترونية شعبية فى السنوات الأخيرة وحذرت منها العديد من المؤسسات الصحية لارتباطها بالأمراض المتعلقة بالرئة.



ووفقاً للموقع الإخبارى الأمريكى "FoxNews"، قال الباحثون إنه على الرغم من أن هذه الأجهزة قد تبدو في البداية أكثر صحة من التدخين ، إلا أنها تحمل الكثير من المخاطر.

ومنذ الشهر الماضي ، أبلغ المسؤولون الفيدراليون عن أكثر من 400 حالة من أمراض الرئة الخطيرة التي قد تكون مرتبطة بالسجائر الإلكترونية.

وقالت الدكتورة باربرا كيبر ، رئيسة طب الأسرة في مستشفى جلين كوف في نورثويل هيلث في نيويورك ، لصحة هيلث لاين إنها حالة خطيرة.

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وقالت: "لقد انتهى الأمر بالفعل بالعديد من هؤلاء الأشخاص على جهاز التنفس الصناعي مع هذا المرض الحاد، ومعظمهم في الواقع من المراهقين أو البالغين ، الذين يستخدمون السجائر الإلكترونية".

وإليك بعض المخاطر التي يمكن أن تقدمها السجائر الإلكترونية لأسنانك :

منذ الشهر الماضي ، أبلغ المسؤولون الفيدراليون عن أكثر من 400 حالة من أمراض الرئة الخطيرة التي قد تكون مرتبطة بالسجائر الإلكترونية.

وقالت الدكتورة باربرا كيبر ، رئيسة طب الأسرة في مستشفى جلين كوف في نورثويل هيلث في نيويورك ، لصحة هيلث لاين إنها حالة خطيرة.

وقالت: "لقد انتهى الأمر بالفعل بالعديد من هؤلاء الأشخاص على جهاز التنفس الصناعي مع هذا المرض الحاد، ومعظمهم في الواقع من المراهقين أو البالغين ، الذين يستخدمون السجائر الإلكترونية".

وإليك بعض المخاطر التي يمكن أن تقدمها السجائر الإلكترونية لأسنانك.