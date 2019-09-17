شاهد.. أبرز السيارات الكهربائية الموجودة في العالم.

Advertisements الثلاثاء 17 سبتمبر 2019 سيارات بورش كتب الخليج 365 أعلنت شركة بورش الألمانية مزيداً من الموديلات الكهربائية، بإعلانها مؤخرا طرح واحدة من أبرز السيارات الكهربائية الموجودة في العالم.

Advertisements ووفقا لموقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، فإن استمرارية طرح بورش سيارات بمحركات جاوزلين تقليدية ستنطبق بشكل أكبر على موديل 911 الذي يعد أشهر موديلات بورش. وقال الموقع الأمريكي وفقا لمصادره المقربة من المدير التنفيذي لشركة بورش، "أوليفر بولم"، إن تحويل طراز 911 للطاقة الكهربائية سيستغرق 10 سنوات على الأقل من الآن، وإن الشركة ملتزمة باستمرارية طرح الطراز بمحركات جازولين تقليدية خلال هذه الفترة. Advertisements

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