اعتداء عنصري على مهاجر ليبي قعيد في ألمانيا

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قالت صحيفة "بيلد" الألمانية إن الضحية قعيد على كرسي متحرك من أصول ليبية، وتعرض للضرب والإهانة، بعدما هاجمه شاب متطرف واصفا إياه بـ"العربي القذر".
© Sputnik . Dmitry Vinogradov
وكانت مدينة كمينتس الواقعة في ولاية ساكسونيا مسرحا لمظاهرات ضد الأجانب والمهاجرين العام الماضي، وشهدت اشتباكات استمرت أسابيع عقب مقتل ألماني (35 عاما) خلال احتفال شعبي، ويُشتبه في أن طالبي لجوء متورطون في الجريمة.
وقال متحدث باسم الشرطة اليوم الثلاثاء إن التحقيقات الأولية أظهرت أن المشتبه به (22عاما) أوقع الرجل من كرسيه المتحرك ليلة السبت/ الأحد وهاجمه، مضيفا أنه يجرى التحقق الآن من الوقائع على نحو دقيق، وتم توقيف المشتبه به بالقرب من مكان الواقعة، ويجري التحقيق معه بتهمة التسبب في إصابات جسدية خطيرة والإهانة.
وكشف موقع إذاعة صوت ألمانيا "دويتشه فيله" أن المشتبه به معروف لدى الشرطة لارتكابه جرائم ذات دوافع يمينية والتسبب في إصابات جسدية.
وكانت امرأة (29 عاما) سمعت المشاجرة واستدعت الشرطة، وقال الضحية في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية إن عددا من الرجال اقتربوا منه وسبوه بـ"العربي القذر"، ثم قام أحدهم بتسديد لكمات في وجهه، وقال "لقد لكمني باستمرار حتى سقطت من الكرسي... وعندما وقعت على الأرض ركلني بقدمه".
وأصيب الضحية بإصابات طفيفة وتلقى العلاج في أحد المستشفيات.
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