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كتب ظريف في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" إن "الولايات المتحدة في حالة إنكار حين تعتقد أن الضحايا اليمنيين الذين قضوا 4 سنوات يعيشون أسوأ جرائم حرب لن يفعلوا كل ما في وسعهم للرد"، مضيفا "ربما تشعر بالحرج من أن 100 مليار دولار من مبيعاتها للأسلحة لم توقف الحرب في اليمن".
وتابع ظريف "إلقاء اللوم على إيران لن يغير من الأمر، إنهاء الحرب هو الحل الوحيد للجميع".
وواصل الوزير الإيراني في تغريداته:
فقط تخيلوا أن الولايات المتحدة لم تغضب عندما فجر حلفاؤها أطفال اليمن بلا رحمة منذ أكثر من 4 سنوات، بأسلحتهم ومساعدتهم العسكرية، لكنها غضبت بشكل رهيب حين رد الضحايا بالطريقة الوحيدة التي يقدرون عليها، ضد مصافي النفط.
Ebrahim Noroozi
وأضاف بنس في كلمة ألقاها في معهد "هيريتيج" البحثي "الولايات المتحدة تعكف على تقييم الأدلة بشأن الهجمات على منشأتي نفط سعوديتين، وتقف على أهبة الاستعداد للدفاع عن مصالحها وعن حلفائها في الشرق الأوسط".
وأشار نائب الرئيس الأمريكي إلى أن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، سيتوجه إلى السعودية، اليوم على خلفية الهجوم على أرامكو.
وتابع "إذا كانت إيران نفذت هجمات يوم السبت على السعودية، للضغط على الرئيس دونالد ترامب كي يتراجع عن فرض العقوبات على طهران فإنها ستفشل".
كانت هذه تفاصيل خبر ظريف: أمريكا لم تغضب وحلفاؤها يفجرون أطفال اليمن بلا رحمة منذ 4 سنوات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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