وشدد الوزير على أن "أرامكو ستفي بكامل إلتزاماتها لعملائها لهذا الشهر". وأكد الوزير على أن "الاعتداء الإرهابي يمثل هجوما على كافة الدول النامية والمتقدمة". وأضاف "على المجتمع الدولي محاسبة كل من يقف وراء هذه العمليات الإرهابية". وشدد الوزير السعودي على أن المملكة تسعى لأن نكون مصدر آمن لإمدادات النفط العالمية. Advertisements وقال الوزير إنه سيتم إنتاج 11 مليون برميل من النفط في نهاية سبتمبر، ويرتفع إلى إنتاج 12 مليون برميل من النفط قبل نهاية نوفمبر. يتبع...

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كانت هذه تفاصيل خبر وزير الطاقة السعودي: الإمدادات البترولية عادت إلى ما كانت عليه سابقا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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