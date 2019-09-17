بومبيو الى السعودية للتباحث في "الرد" على الهجمات









اسماء السيد - واشنطن: أعلن نائب الرئيس الأميركي مايك بنس ان وزير الخارجية مايك بومبيو سيتوجه الثلاثاء الى السعودية "للتباحث" في "الرد" الأميركي على الهجمات التي استهدفت منشآت نفطية سعودية.

وقال بنس خلال كلمة في "هيريتدج فاونديشن" ان وزير الخارجية "سيتوجه إلى السعودية اليوم لمناقشة ردنا".

واضاف "يبدو من المؤكد ان إيران كانت وراء هذه الهجمات".

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واضاف "كما قال الرئيس، لا نريد حرباً مع أحد، ولكن الولايات المتحدة مستعدة".

وأكد "نحن جاهزون واصبعنا على الزناد، ومستعدون للدفاع عن مصالحنا وعن حلفائنا في المنطقة، يجب أن لا يكون لدى أحد شك في ذلك".

وأعلن مسؤول اميركي الثلاثاء لوكالة فرانس برس طالبا عدم الكشف عن اسمه أن واشنطن متأكدة من أن الصواريخ التي استهدفت السعودية جاءت من إيران.

وصرح الرئيس الإيراني حسن روحاني أن الهجوم شنه المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران، دفاعا عن النفس.