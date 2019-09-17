دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة سناب تطلق وضع 3D Camera لكاميرا السلفي لأخر إصدارات الآيفون

أعلنت شركة سناب عن إضافتها وضع 3D Camera وهو وضع ثلاثي الأبعاد لكاميرا التطبيق يتيج للمستخدمين أخذ صور سلفي ثلاثية الأبعاد أكثر حيوية لكن على أيفون اكس وما فوق فقط.

حيث اعتمدت الشركة في تدعيم تطبيقها بهذا الميزة عن طريق الاعتماد على كاميرا العمق الأمامية في أخر اصدارات الآيفون، والتي تستخدمها آبل في تقنية التعرف على ملامح الوجه “Face ID” وإنشاء الرموز التعبيرة Animojis

وكما تظهر الصورة أعلاه فإن ميزة 3D Camera تعطي مشهداً أكثراً عمقاً وحيوية أكثر للصورة عند التقاطها عبر هذا الوضع مع تحريك شبه دائري، ليكن المستخدم عقبها قادراً على استخدام كافة تأثيرات وعدسات وفلاتر 3D التي يوفرها التطبيق على الصورة.

ويستمتع بارفاق سنابات بطابع جديد على القصة أو عبر المحادثات ومشاركتها مع الأصدقاء حتى من أولئك الذين لا يتوفر لهم الوضع سواء من الآيفونات الأقدم من اكس أو هواتف الأندرويد الأخرى، بحيث يمكنهم استقبال ومشاهدة السنابات ثلاثية الأبعاد فقط لا تجربتها.

وبالإضافة لذلك سيتمكن أصحاب الأيفونات الداعمة لوضع 3D Camera من التقاط فيديوهات وصور ثلاثية الأبعاد عبر نظارة سناب 3 Spectacles المحدثة القادمة في نوفمبر بسعر 380 دولار !

وعن دمج التقنية المستخدمة في كاميرا العمق في الآيفون قالت سناب بأنها استغلت قدرت الكاميرا في الآيفون لالتقاط أفضل صورة ممكنة ومن ثم استفادت من بيانات العمق لإنشاء المجسم ثلاثي الأبعاد.

أما بالنسبة للنقطة الأهم لكم كبير من جمهور سناب شات هي توفر هذه الميزة لتطبيق الأندرويد في ظل وجوة كاميرات أمامية بكفاءة عالية في عدد كبير من الأجهزة العملة بالنظام، حيث ردت الشركة بشكل مبهم نوعاً ما على هذا السؤال قائلةً بأنها ستعمل على دعم العديد من أحهزة الأندرويد بهذا الوضع لكن دون تحديد الهواتف أو تحديد سقف زمني للعملية.

للإطلاع على نماذج من مخرجات وضع 3D Camera في سناب شات يمكنك مشاهدة الفيديو التالي:

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المصدر

التدوينة سناب تطلق وضع 3D Camera على كاميرا السلفي لأخر إصدارات الآيفون ظهرت أولاً على عالم التقنية.