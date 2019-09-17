«خناقة مصرية» في الكويت.. وتدخل حاسم من الشرطة (تفاصيل المحضر)

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احتُجز ثلاثة مصريين في مركز شرطة خيطان، بعد اعتدائهم بالضرب على مصري رابع بسبب خلاف مالي على هاتف محمول، ما أدى إلى إصابته، وتم نقله إلى مستشفى الفروانية، بحسب ماذكرت جريدة «الراى» الكويتية.
عمليات وزارة الداخلية، وبحسب مصدر أمني، تلقت بلاغاً عن حصول مشادة بين أربعة أشخاص من الجنسية المصرية في منطقة خيطان، فتحرك رجال الأمن والطوارئ الطبية إلى المكان، ولدى وصولهم تبيّن أن أحدهم تعرض لإصابات متفرقة في جسده، وتم نقله إلى مستشفى الفروانية، لإجراء الفحوصات اللازمة له، بينما اقتيد الثلاثة إلى مخفر الفروانية.
وقال مصدر أمني «بالتحقيق مع المضبوطين، اعترفوا بأن ما حدث مع المعتدى عليه كان بسبب خلاف مالي على بيع وشراء هاتف نقال وتطورت الأمور إلى أن وصلت إلى تبادل الضرب، وتم تسجيل قضية بحقهم أحيلت على جهة الاختصاص، وتقرر حجز المعتدين على ذمتها».
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لوكسمبورغ تستضيف اجتماعا لبحث "بريكست" وجونسون ينسحب من مؤتمر صحفي تفاديا لمظاهرات منددة
اللقاء الذي جمع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر في لوكسمبورغ، اليوم الإثنين، بهدف التوصل إلى اتفاق لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لم ينتج عنه ما يدعو إلى التفاؤل بتحقيق اختراق في ملف "بريكست". يونكر وجونسون غادرا الاجتماع دون إصدار بيانات ولا رد على أسئلة الصحفيين، كما رفض كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي لشؤون بريكست ميشال بارنييه الرد على أسئلة، وقال مرارا إن يونكر سوف يصدر بيانا، في إشارة يُفهم منها أن ليس ثمّة ما يجدر التصريح عنه. المفوضية الأوروبية ، بالفعل، أصدرت عقب الاجتماع بياناً أعلنت فيه أن لندن لم تقدم حلاً مقنعا لقضية الحدود الايرلندية الحساسة، وذلك قبل ستة أسابيع من موعد الانفصال. لكن جونسون أكد على أن ثمة "فرصة جيدة" للتوصل الى اتفاق بعد المحادثات التي شارك فيها رئيس وزراء لوكسمبورغ كزافييه باتيل وبارنييه وبارنييه ووزير بريكست البريطاني ستيفان باركلي. جونسون الذي تغيّب عن مؤتمر صحافي مشترك مع باتيل بسبب مظاهرة صاخبة ضد بريكست، قال: إن أي اتفاق "يتطلب حركة" من جانب الاتحاد الأوروبي، وذلك ردا على ما قاله باتيل من انه يتعين علت جونسون "التحرك" بدلاً من "الكلام" لإيجاد حل بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. استعراض ملف بريكست هذا اللقاء هو الأول بين يونكر وجونسون منذ تولي الأخير منصبه، ويعدّه الطرفان فرصة "لاستعراض" ملف بريكست. المفوضية الاوروبية قالت في بيانها: "إن الرئيس يونكر ذكر بأنه من مسؤولية المملكة المتحدة أن تقدم حلولا صالحة قانونيا تكون متوافقة مع اتفاق الانسحاب". وتضيف المفوضية أن "الرئيس يونكر أكد استعداد المفوضية للنظر في مدى تلبية مثل تلك المقترحات أهداف شبكة الامان (في ايرلندا)" موضحة "ولم تقدم مثل هذه المقترحات". تسريع المحادثات وبالتزامن مع بيان المفوضية، أصدرت رئاسىة الحكومة البريطانية بياناً قالت فيه: "اتفق الزعيمان على أنه من الضروري تسريع المباحثات بغرض التوصل الى حل بشأن خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الاوروبي المقرر في 31 تشرين الأول/اكتوبر. وأشارت الحكومة البريطانية في بيانها إلى من المقرر ان تنظم "اجتماعات يومية" قريبا وليس فقط على المستوى الفني بل بين بارنييه وستيفان باركلي. وتبقى القضية الايرلندية في قلب المفاوضات. ويطلب الاتحاد الاوروبي من لندن تقديم حلول بديلة عن شبكة الامان المضمنة في اتفاق بريكست الذي رفضه البرلمان البريطاني ثلاث مرات. وهدف شبكة الامان تفادي عودة الحدود المادية داخل الجزيرة الايرلندية مع ابقاء المملكة المتحدة ضمن "فضاء جمركي واحد" اذا لم يعثر على حل آخر مغادرة مع أو من دون اتفاق وكان جونسون أكد على أن بلاده ستغادر الاتحاد الأوروبي في الموعد المحدد في 31 أكتوبر/تشرين أول، مع أو دون اتفاق انسحاب، لكنه يصر على أنه يستطيع إبرام اتفاق "بريكست" منقح مع الكتلة في الوقت المناسب من أجل رحيل منظم. وكتب جونسون في مقالة نشرتها صحيفة "ديلي تلغراف" اليوم: "إذا تمكّنا من إحراز ما يكفي من التقدم في الأيام القادمة، أنوي الذهاب إلى القمة الحاسمة في 17 تشرين الأول/أكتوبر وإبرام اتفاق يحمي مصالح الشركات والمواطنين على ضفتي بحر المانش ومن جانبي الحدود في إيرلندا". وفي سياق متصل، أعلن جونسون، في مقابلة نشرت أمس أن هناك "تقدّماً هائلاً" جار إحرازه للتوصّل إلى اتّفاق بشأن خروج بريطانيا من الاتّحاد الأوروبي. وقال جونسون في المقابلة التي نشرتها صحيفة "ميل أون صنداي"، إنه "سيكون هناك الكثير من العمل حتّى تاريخ 17 تشرين الأول/أكتوبر"، موعد آخر قمّة للاتّحاد الأوروبي قبل تنفيذ بريكست المقرّر في 31 تشرين الأول/أكتوبر، جونسون متفائل وأضاف: "لكنّني ذاهب إلى هذه القمّة وسأحصل على اتفاق، وأنا متفائل جداً"، مؤكداً في الوقت نفسه أنه "في حال لم نتوصل الى اتفاق، فسنخرج في 31 تشرين الأول/أكتوبر". تصريحات جونسون التي ما برحَ يعلن خلالها عن "تقدمٍ هائل" في تفكيك الخلاف البريطاني ـ الأوروبي، بشأن الحدود الإيرلندية الشمالية، يثير الدهشة لدى السياسيين الأوروبيين الذين يؤكدون أنهم "ينتظرون" اقتراحات ملموسة ويقولون إنهم "غير متفائلين كثيراً" بشأن فرص حصول بريكست منظّم في 31 تشرين الأول/أكتوبر، وهو ما عّبر عنه صراحة وزير الخارجية البلجيكي ديدييه رينديرز. بارنييه ليس متفائلاً وفي السياق ذاته، يقول وزير الخارجية النمساوي الكسندر شالنبرغ: "إذا لم يأتِ بوريس جونسون بشيء جديد للقائه مع يونكر، فلن تعود هناك حاجة لنناقش وسيحصل بريكست من دون اتفاق". بارنييه، من جانبه، حّذر أثناء اجتماع مع رؤساء الكتل السياسية في البرلمان الأوروبي الأربعاء الماضي من أنه "ليس لدينا أسباب تدفعنا للتفاؤل" بشأن فرص التوصل إلى اتفاق قبل القمة الأوروبية. للمزيد في "يورونيوز": جونسون يبشّر بإحراز "تقدّم هائل" بشأن بريكست وكاميرون يخرج عن صمته جونسون في لوكسمبورغ ولقاء صعب بانتظاره مع رئيس المفوضية الأوروبية بشأن بريكست جونسون في أزمة: تعرف على سيناريوهات بريطانيا الخمسة في متاهة "بريكست" الاتفاق "ضرورة مطلقة" وتخشى أوساط المال والأعمال في أوروبا احتمال حصول انفصال من دون اتفاق، وأكد مدير عام منظمة "بزنس يوروب" لأرباب العمل الأوروبيين ماركوس ج. بايرر أن "ذلك سيكون كارثة". ويقول ماركوس ج. بايرر في بيانه: "نحثّ الطرفين على بذل كل الجهود الممكنة وإجراء حوار بناء" معتبراً أن الاتفاق هو "ضرورة مطلقة". ويجدر بالذكر أن جونسون يرفض اتفاقا يشمل بند "شبكة الامان" الذي يهدف الى ابقاء الحدود مفتوحة امام التجارة والمعابر في كل سيناريوهات ما بعد بريكست، قد وافقت عليه رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي لكنها لم تتمكن تكرارا من الحصول على موافقة البرلمان البريطاني على الاتفاق. وشبكة الأمان بند تمت إضافته لمنع عودة حدود فعلية بين جمهورية إيرلندا العضو في الاتحاد الاوروبي ومقاطعة ايرلندا الشمالية التابعة للمملكة المتحدة، فيما يتخوف مؤيدو بريكست من أن يؤدي ذلك الى بقاء بريطانيا مرتبطة على الدوام بالمنطقة التجارية الاوروبية.
Euronews (Ar)
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المندوبة الأميركية بمجلس الأمن: إيران مسؤولة عن "الهجوم على أرامكو" السعودية
قالت المندوبة الأميركية في مجلس الأمن الدولي، اليوم، الخميس، إن المعلومات بحوزة واشنطن والمتعلقة بالهجوم الذي تعرّضت له المنشآت النفطية في شرق المملكة العربية السعودية تشير إلى أن إيران تقف وراءه. وأضافت كيلي كرافت أن ليس هناك من أدلة تشير إلى أن الهجوم تمّ من الأراضي اليمن. تصريح كرافت اليوم لا يختلف عن تصريح الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ولا عن تصريح وزير الخارجية، مايك بومبيو، يوم أمس الأحد، اللذين اتهما إيران - لو أن ترامب لم يسمّها بالاسم - بالوقوف وراء الهجوم أيضاً. وذكرت كرافت بما قاله بومبيو مضيفة أن المعلومات الواردة مؤخراً تشير إلى أن المسؤولية تقع على عاتق طهران. وقالت كيلي "تدين الولايات المتحدة الهجوم بأشد العبارات الممكنة، ونقف بقوة مع أصدقائنا السعوديين" ثم أضافت "الهجوم هجوم واضح على مورد الطاقة العالمي". ونفت إيران تورطها في الهجوم ووصف وزير خارجيتها، محمد جواد ظريف، ادعاءات بومبيو بـ"الخادعة". من جهتها، قالت كارن بيرس، المندوبة البريطانية إلى المجلس، الذي تشارك 15 دولة في جلساته الدورية: "لا نزال في مرحلة دراسة ما حدث وتحديد هوية المسؤولين عن الهجمات. وعندما ننتهي من هذه المرحلة سنتحدث إلى شركائنا لنقيّم كيفية المضي قدماً بطريقة مسؤولة". ترامب يقول "لسنا بحاجة لنفط الشرق الأوسط" والرد على إيران قيد التداول إيران لا تخطط لعقد لقاء بين روحاني وترامب على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة
Euronews (Ar)
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نتانياهو وغانتس يحثان الناخبين على التصويت في اللحظات الأخيرة قبيل الامتحان الانتخابي
يسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وخصمه الرئيسي بيني غانتس الإثنين إلى حشد المؤيدين عشية الانتخابات مع المراهنة على المستقبل السياسي لرئيس الوزراء الذي قضى أطول مدة في منصبه. الانتخابات التي ستجري الثلاثاء هي الثانية في إسرائيل خلال خمسة أشهر، بعد فشل رئيس الوزراء في تشكيل ائتلاف حكومي وربما تكون الهزيمة الأكبر في حياته السياسية. وتشير استطلاعات الرأي إلى اشتداد المنافسة بين المرشحين، وقد يصبح وزير الدفاع السابق أفيغدور ليبرمان العلماني الذي دخل المعترك الانتخابي كمنافس له صانعاً للملوك في حملته "لجعل إسرائيل طبيعية من جديد"، مستهدفاً بذلك تأثير الأحزاب اليهودية الأرثوذكسية المتشددة في إسرائيل. قضى نتانياهو الأيام الأخيرة ما قبل الانتخابات يستحث قاعدته اليمينية على الإقبال على صناديق الاقتراع. تحقيقا لذلك، أطلق رئيس الوزراء جملة من التحذيرات ومجموعة من الإعلانات التي لاقت ترحيب القوميين اليمينيين الذين يلعبون دوراً بارزاً في إعادة انتخابه. مساء الأحد، ألغى نتانياهو تجمّعاً لمناصري حزبه اليميني الليكود، وعلل المتحدث باسم الحزب ذلك بعقد اجتماع داخلي طارئ للتحذير من خطورة التلكؤ في المشاركة في الانتخابات. بالنسبة للإسرائيليين فهذا تكتيك مألوف استخدمه نتانياهو مراراً في الماضي على الرغم من أن هذه المرة قد تكون المخاطر أكبر بسبب إجهاد الناخبين الذي قد يلعب دوراً كبيراً بسبب تكرار الانتخابات. وركز نتانياهو في حملته الانتخابية على تصوير نفسه كزعيم أساسي لإسرائيل ووصف خصومه الرئيسيين على أنهم "ضعفاء" و"يساريين" على الرغم من إنجازاتهم الأمنية، وسلط الضوء على النمو الاقتصادي في إسرائيل. أعلن نتانياهو عن تعهد مثير للجدل بضم غور الأردن الذي يشكل ثلث مساحة الضفة الغربية المحتلة إذا فاز في الانتخابات. كما تعهد بفرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات في الضفة الغربية بالتنسيق مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي من المتوقع أن يعلن عن خطته لحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني بعد الانتخابات. وأتاحت صحيفة "معاريف" للمرشحين المجال لتوضيح مواقفهما على صفحاتها. فكتب نتانياهو "نحن في أوج تغيير حقيقي في تاريخ الشعب اليهودي ودولة إسرائيل". أما خصمه غانتس الذي شغل في السابق منصب رئيس هيئة الأركان، فقد قدم نفسه في حملته الانتخابية كبديل مشرف لنتانياهو الذي قد توجه إليه تهم بالفساد في الأسابيع المقبلة. وتحدث مراراً عن رغبة نتانياهو في تشكيل ائتلاف مع أحزاب يمينية متشددة يمكن أن تساعده في طلب الحصانة من المحاكمة في البرلمان. ويقول غانتس إنه هو وائتلافه الوسطي أزرق أبيض يريدان تشكيل حكومة وحدة تدعمها الغالبية العظمى من الإسرائيليين. وكتب في معاريف "سيغير أزرق أبيض تحت قيادتي اتجاه سفينة الدولة الديموقراطية الإسرائيلية". وأضاف "لن يكون هناك مزيد من التحريض على الخلافات تحت شعار 'فرِّق تسد' وإنما العمل السريع لتشكيل حكومة وحدة". ووجهت الانتقادات لنتانياهو خلال الأيام الأخيرة للحملة بسبب تحذيراته التي لا أساس لها من أن الانتخابات قد تسرق من خلال عمليات التزوير في مراكز الاقتراع في القرى والبلدات العربية. قد يعتمد اختيار الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين للمرشح الذي سيشكل الحكومة على أفيغدور ليبرمان. وحال ليبرمان دون تمكن نتانياهو من تشكيل ائتلاف حكومي بعد انتخابات نيسان/أبريل بعدما رفض التخلي عن مطلبه المتعلق بالخدمة العسكرية لليهود المتشددين. وتظهر استطلاعات الرأي اكتساب ليبرمان شعبية كبيرة بسبب حملته ضد الأحزاب اليهودية المتشددة التي تعتبر جزءاً مهماً من ائتلاف نتانياهو المخطط له. ويتهم ليبرمان هذه الأحزاب بالسعي إلى فرض الشريعة اليهودية على السكان العلمانيين في إسرائيل ويريد انتزاع تشريع ينهي إعفاء اليهود المتشددين من الخدمة العسكرية الإلزامية. ومنحت استطلاعات الرأي حزب الليكود وتحالف أزرق وأبيض حوالي 32 مقعداً في حين أعطت 10 مقاعد لحزب ليبرمان القومي إسرائيل بيتنا. ولا يمكن استبعاد الوقوع في مأزق آخر. وليس من الواضح إذا ما كان ليبرمان سيصادق على نتانياهو رئيساً للوزراء مرة أخرى، وهو ما قد يكون كافياً للرئيس الإسرائيلي ليطلب من غانتس محاولة تشكيل حكومة. للمزيد على يورونيوز: بعد بقائه لأطول فترة في سدة الحكم...ماهي خطة نتانياهو للفوز بولاية سادسة؟ نتنياهو وغزلٌ انتخابي جديد.. اجتماعٌ حكومي في غور الأردن واعترافٌ بمستوطنة عشوائية منظمة التعاون الاسلامي: رفضٌ وإدانةٌ لخطة نتنياهو ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة
Euronews (Ar)
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النفط السعودي وتداعياتُ استهدافه على الأسواق العالمية
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كانت هذه تفاصيل خبر «خناقة مصرية» في الكويت.. وتدخل حاسم من الشرطة (تفاصيل المحضر) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.