شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النواب اللبنانى يستقبل رئيس المجلس الاقتصادى والاجتماعى الفرنسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى، اليوم، فى بيروت رئيس المجلس الاقتصادى والاجتماعى والبيئى الفرنسى باتريك برناسكونى بحضور السفير الفرنسى فى لبنان برونو فوشييه . ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية، جرى خلال اللقاء بحث سبل دعم لبنان اقتصاديا، إضافة إلى إجراءات تنفيذ مشروع سيدر.

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