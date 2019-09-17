شكرا لقرائتكم خبر عن المعهد الانتخابي فى أفريقيا: انتخابات الرئاسة التونسية جرت فى جو من السلم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن رئيس بعثة المعهد الانتخابى للديمقراطية المستدامة فى إفريقيا، كاسام أوتيم، أن الانتخابات الرئاسية التونسية جرت فى جو من السلم والأمان، موضحا أن ذلك دليل على نضج التجربة الديمقراطية التونسية.
واعتبر أوتيم - خلال ندوة صحفية عقدها، اليوم الثلاثاء، أن نسبة الإقبال على الاقتراع متواضعة بالمقارنة بانتخابات 2011 و2014، داعيا السلطات التونسية إلى تحفيز التونسيين على المشاركة بكثافة فى الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية، وفى الانتخابات التشريعية.
وكانت البعثة التى تضم 18 ملاحظا قد تواجدت بـ 118 مكتب اقتراع بمختلف أرجاء تونس.
كانت هذه تفاصيل خبر المعهد الانتخابي فى أفريقيا: انتخابات الرئاسة التونسية جرت فى جو من السلم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.