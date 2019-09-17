شكرا لقرائتكم خبر عن ألاعيب إخوانية.. "المرزوقى" يعلن دعم قيس سعيد لرئاسة تونس فى جولة الإعادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى محاولة لإيجاد موطئ قدم بالمشهد السياسى فى تونس، أعلن المنصف المرزوقى القيادى بجماعة الإخوان دعمه للمرشح المتأهل لجولة الإعادة فى الانتخابات الرئاسية التونسية، الفقيه القانونى قيس سعيد، وذلك بعدما حصل المرزوقى على 3% فقط من أصوات الناخبين.

وعلى صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، نشر المرزوقى تدوينة قال فيها: "أعلن دعمى الكامل للمرشح الأستاذ قيس سعيد فى الدور الثانى للانتخابات الرئاسية انتصارا لقيم الثورة ولروح الدستور وتواضعا أمام حكم الشعب، راجيا أن يتم الدور الثانى فى أجواء من الاستقرار والتنافس النزيه والقبول بارادة الناخبين".

وحصل مرشح جماعة الإخوان الصريح فى الانتخابات التونسية، عبد الفتاح مورو 12.9% ليخرج من الجولة الأولى من السباق الرئاسى الذى تأهل لجولة إعادته كلا من قيس سعيد ورجل الأعمال المحبوس نبيل القروى.

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