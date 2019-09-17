شكرا لقرائتكم خبر عن العليا للانتخابات التونسية: نتواصل مع القضاء لترتيب مناظرة للمرشح المحبوس نبيل القروى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد نبيل بفون ، رئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات التونسية، أن من حق المرشح للإنتخابات الرئاسية نبيل القروي التواصل مع ناخبيه من خلال تكرار تجربة المناظرة التلفزيونية بينه وبين المرشح قيس سعيد ، أستاذ القانون الدستورى الذى تصدر نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية.

وأوضح بفون ، فى المؤتمر الصحفى، أنه سيجدد مطلبه للقضاء من أجل السماح للمرشح المتأهل للجولة الثانية من الانتخابات التونسية نبيل القروي بالتواصل مع ناخبيه من داخل السجن.

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وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات النتائج الأولية ، بفوز فوز قيس سعيد مستقل بالمرتبة الأولى في الدور الأول للانتخابات الرئاسية بحصوله على 18.4% من الأصوات، وإحراز نبيل القروي من حزب قلب تونس على المرتبة الثانية بحصوله على 6. 15%، ووصولها إلى الجولة الثانية فى الانتخابات.

وكانت الانتخابات التونسية، قد انطلقت الأحد الماضى، قبل أوانها بسبب وفاة الرئيس السبسى، وترشح على الفوز بها 26 ، انسحب منهم 2 قبل ساعات من الانتخابات.