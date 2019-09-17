شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. مدارس الفلبين تحتفل باليوم الوطنى للسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع اقتراب الاحتفال باليوم الوطنى للمملكة العربية السعودية، رفع طلاب وطالبات مدارس في الفلبين، الأعلام السعودية، احتفالاً فى لافتة تعكس الحب والتقدير للمملكة.

وتقدم الحكومة السعودية الكثير من المساعدات الإنسانية، والأعمال الخيرية فى الفلبين، خلال السنوات الماضية.

وتحتفل المملكة كل عام بيومها الوطنى فى يوم 23 سبتمبر من كل عام.



احتفالات الفلبين باليوم الوطنى للسعودية



أعلام السعودية تتصدر المشهد بمدارس الفلبين



جانب من الاحتفال