صور.. مدارس الفلبين تحتفل باليوم الوطنى للسعودية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع اقتراب الاحتفال باليوم الوطنى للمملكة العربية السعودية، رفع طلاب وطالبات مدارس في الفلبين، الأعلام السعودية، احتفالاً فى لافتة تعكس الحب والتقدير للمملكة.
وتقدم الحكومة السعودية الكثير من المساعدات الإنسانية، والأعمال الخيرية فى الفلبين، خلال السنوات الماضية.
وتحتفل المملكة كل عام بيومها الوطنى فى يوم 23 سبتمبر من كل عام.
احتفالات الفلبين باليوم الوطنى للسعودية
أعلام السعودية تتصدر المشهد بمدارس الفلبين
جانب من الاحتفال
طلبة الفلبين يوجهون التحية للسعودية فى يومها الوطنى
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