سي إن إن: هجوم أرامكو تم على الأرجح من قاعدة إيرانية قرب حدود العراق

واشنطن/ الخليج 365

ذكرت شبكة (سي إن إن) الأمريكية، الثلاثاء، أن محققين أمريكيين وسعوديين خلصوا إلى أن الهجوم على منشأتي شركة أرامكو تم على الأرجح من قاعدة إيرانية قرب حدود العراق.

ونقلت الشبكة عن مصدر مطلع على التحقيقات، لم تكشف عن هويته، أن الهجوم تم بصواريخ كروز حلقت على ارتفاع منخفض، إلى جانب طائرات مسيّرة.

وأوضح المصدر أن مسار تلك الصواريخ كان من شمال منشأة بقيق.

وأشار إلى أن "الصواريخ حلقت فوق جنوب العراق ومرت بالمجال الجوي للكويت قبل وصولها لهدفها".

وكانت الكويت أعلنت، الإثنين، أنها فتحت تحقيقا في تقارير عن رصد طائرات مسيرة أو صواريخ في مجالها الجوي قبيل الهجوم على أرامكو.

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وذكرت الشبكة الأمريكية أن وزارة الدفاع (بنتاجون) لم تعلق على ما ذكره المصدر.

وأمس، نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية،عن مسؤول بارز بالإدارة الأمريكية لم تكشف عن هويته، أن إيران أطلقت نحو 12 صاروخ كروز و20 طائرة مسيرة من أراضيها في هجوم السبت على المنشأتين التابعتين لشركة "أرامكو" النفطية السعودية، شرقي المملكة.

وتعرض مجمعا "بقيق" و"خريص" النفطيين شرقي السعودية، السبت، إلى هجوم قالت السعودية إنه تم بطائرات مسيرة، فيما تبنى الحوثيون المسؤولية عنه.

ويعد هذان المجمعان القلب النابض لصناعة النفط في المملكة؛ إذ يصل إليهما معظم الخام المستخرج للمعالجة، قبل تحويله للتصدير أو التكرير.

وحمّل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إيران مسؤولية الهجمات، وأفادت تقارير إعلامية أمريكية مؤخرا بأن البيت الأبيض يدرس خيارات عسكرية للرد.



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