مصر.. أحكام بالسجن تصل للمؤبد بحق 148 "مدانًا" بأعمال عنف

المنيا (وسط مصر)/ الخليج 365-

عاقبت محكمة وسط مصر، اليوم الثلاثاء، 148 شخصًا بالسجن لمدد متفاوتة تصل إلى المؤبد (25 عاما)، على خلفية أعمال عنف وشغب تعود لعام 2013، وفق مصدر قانوني.

وقضت محكمة جنايات المنيا بمعاقبة 11 متهما، بينهم 3 حضوريا بالسجن المؤبد 25 عاما لكل منهم، بينما عاقبت 106 آخرين، بينهم 15 حضوريا، بالسجن 15 عاما لكل منهم.

وأشار المصدر إلى أن "المحكمة عاقبت 22 متهما آخرين بينهم 3 حضوريا بالسجن 5 سنوات لكل منهم".

وعاقبت متهمين اثنين حضوريا بالسجن 10 سنوات، فيما عاقبت 5 متهمين حضوريا بالسجن 3 سنوات لكل منهم.

كما أحالت المحكمة طفلًا إلى محكمة أخرى لعدم الاختصاص، كون عمره 12 عاما، ومعاقبة حدث آخر حضوريا بالسجن 3 سنوات.

ووجهت النيابة لهم تهما، ينفونها، باقتحام مقار أمنية وحكومية، تزامنا مع قيام قوت الجيش والشرطة بفض اعتصامي رابعة والنهضة بالقاهرة في أغسطس/آب 2013.

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وتعتبر هذه الأحكام أولية قابلة للطعن عليها أمام محكمة النقض (أعلى محكمة للطعون) خلال 60 يوما من صدور الحكم، للمتهمين الحضوري، وفق القانون المصري.

أما المتهمون المدانون غيابيا فيتم إعادة محاكمتهم حال القبض عليهم أو تسليم أنفسهم للسلطات المختصة، وفق القانون.

ووفق تقارير محلية، وقعت أعمال شغب وعنف في عدد من محافظات مصر، عقب فض قوات من الجيش والشرطة بالقوة، في 14 أغسطس/ آب 2013، اعتصامين لأنصار الرئيس الراحل محمد مرسي، في ميداني "رابعة العدوية" و"النهضة" بالقاهرة.

وأسفرت عملية الفض آنذاك عن سقوط 632 قتيلًا منهم 8 من رجال الشرطة، حسب "المجلس القومي لحقوق الإنسان" في مصر (حكومي)، في الوقت الذي قالت منظمات حقوقية محلية ودولية (غير رسمية) إن أعداد الضحايا تجاوزت 1000 قتيل.

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