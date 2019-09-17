الجامعة العربية مستعدة للمساعدة في إعفاء السودان من ديونه الخارجية

الخرطوم / الخليج 365

أعلن الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، الثلاثاء، استعدادهم للمساعدة على إعفاء السودان من ديونه الخارجية.

جاء ذلك لدى لقائه وزيرة الخارجية السودانية أسماء محمد عبد الله، بالعاصمة الخرطوم، بحسب بيان صادر عن الوزارة، اطلعت عليه الخليج 365.

وأضاف أبو الغيط: "الجامعة العربية ستقدم الدعم اللازم للسودان، عبر مشاريع وبرامج وآليات المنظمة التنموية".

وطبقا للبيان، فإن "الجانبين تطرقا إلى موضوع إعفاء ديون السودان الخارجية (أكثر من 45 مليار دولار)، ووعد أبو الغيط بأن تبذل الجامعة العربية جهدها في الأمر".

من جانبها، قدمت الوزيرة السودانية خلال اللقاء، شرحا للأوضاع الراهنة في البلاد، وترتيبات المرحلة الانتقالية، وأعربت عن رضاها لدور الجامعة العربية في قضايا السودان.

وذكرت أن "السودان يسعى عبر مشاريع المنظومة العربية، للعمل على الإعمار وتحقيق الأمن الغذائي للمنطقة العربية".

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وفي السياق، أكد رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، لدى لقائه أبو الغيط، حرص السودان على الاضطلاع بدوره الفاعل في إطار العمل العربي المشترك.

بدوره، أوضح وزير شؤون مجلس الوزراء عمر مانيس، في تصريحات إعلامية، أن أبو الغيط، هنأ حمدوك بمناسبة تعيينه رئيسا لمجلس الوزراء.

وأشار مانيس، أن أبو الغيط أكد استعداد الجامعة العربية، لدعم السودان في كافة المحافل الإقليمية والدولية، بما يمكّن حكومة الفترة الانتقالية من تحقيق أهدافها المنشودة.

وفي وقت سابق الثلاثاء، وصل أبو الغيط إلى الخرطوم، في زيارة رسمية تستغرق يومين.

وفي 21 أغسطس/ آب الماضي، أدى حمدوك اليمين الدستورية رئيسا للحكومة، خلال المرحلة الانتقالية التي تستمر 39 شهرا، وتنتهي بإجراء انتخابات.

ويأمل السودانيون أن ينهي الاتفاق بشأن المرحلة الانتقالية، اضطرابات متواصلة في البلد منذ أن عزلت قيادة الجيش، عمر البشير من الرئاسة أبريل/ نيسان الماضي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.