بنس: بومبيو يتوجه إلى السعودية لبحث سبل الرد على هجوم أرامكو

واشنطن/ الخليج 365

أعلن مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي، الثلاثاء، توجه وزير الخارجية مايك بومبيو، اليوم، إلى السعودية، لبحث سبل الرد على الهجوم الذي استهدف منشآتين تابعتين لشركة النفط السعودية "أرامكو".

جاء ذلك خلال كلمة لـ"بنس" في معهد "هيريتيج" وهومؤسسة بحثية مقرها العاصمة الأمريكية واشنطن.

وقال إنّ الولايات المتحدة "تعمل على تقييم الأدلة المتعلقة بهجمات أرامكو، وجيشها مستعد وجاهز للدفاع عن مصالحها ومواجهة إيران".

وأضاف أنّ "بومبيو" سيزور السعودية اليوم، على خلفية ذلك الهجوم.

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وتابع: "إذا كانت إيران نفذت هجمات أرامكو للضغط على الرئيس دونالد ترامب كي يتراجع عن فرض العقوبات على طهران، فهي ستفشل".

والسبت، أعلنت الرياض السيطرة على حريقين وقعا في منشأتين تابعتين لشركة "أرامكو" هما بقيق وخريص شرقي المملكة، جراء استهدافهما بطائرات مسيرة، تبنتها جماعة الحوثي.

ويعد هذان المجمعان القلب النابض لصناعة النفط في المملكة؛ إذ يصل إليهما معظم الخام المستخرج للمعالجة، قبل تحويله للتصدير أو التكرير.

وحمّل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إيرانمسؤولية الهجمات، وأفادت تقارير إعلامية أمريكية مؤخرا بأن البيت الأبيض يدرسخيارات عسكرية للرد.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.