الاستخبارات الروسية تحذّر من خطر "سيناريو عسكري" بعد هجوم "أرامكو"

مصطفى كامل/ الخليج 365

حذر رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، سيرجي ناريشكين، الثلاثاء، من خطر ظهور "سيناريو عسكري" في أعقاب الهجمات التي استهدفت منشأتين نفطيتين لشركة "آرامكو" شرقي السعودية.

وقال ناريشكين للصحفيين في موسكو: "السيناريو العسكري وارد بالتأكيد، لكنني آمل بالتوصل إلى تسوية سلمية"، من دون مزيد من التوضيح، حسبما نقل موقع قناة "روسيا اليوم".

وفي السياق، أعلن ألكسندر ميكيف مدير شركة تصدير الأسلحة الروسية الحكومية "روسوبورون إكسبورت"، أن شركته ستجري محادثات مع "شركاء بالشرق الأوسط" (لم يحددهم) حول بيع أنظمة حديثة مضادة للطائرات.

ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء (خاصة)، الثلاثاء، عن ميكيف قوله إن الشركة "ستبحث إمكانية ذلك خلال معرض دبي للطيران المقرر أواخر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل".

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تأتي تلك التصريحات في أعقاب الهجمات التي استهدفت منشأتين نفطيتين لشركة "آرامكو" شرقي السعودية، وأدت إلى فقدان الشركة نحو نصف إنتاجها النفطي.

وتعرض مجمعا "بقيق" و"خريص" النفطيين شرقي السعودية، السبت، إلى هجوم قالت السعودية إنه تم بطائرات مسيرة، فيما تبنى الحوثيون المسؤولية عنه.

ويعد هذان المجمعان القلب النابض لصناعة النفط في المملكة؛ إذ يصل إليهما معظم الخام المستخرج للمعالجة، قبل تحويله للتصدير أو التكرير.

وحمّل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إيران مسؤولية الهجمات، وأفادت تقارير إعلامية أمريكية مؤخرا بأن البيت الأبيض يدرس خيارات عسكرية للرد. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.