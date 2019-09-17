رئاسية تونس.. المرزوقي يعلن دعمه لـ"سعيّد" بجولة الإعادة

تونس/ عادل الثابتي/ الخليج 365
أعلن الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي، الثلاثاء، دعمه للمرشح المستقل قيس سعيد، في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية المبكرة.
جاء ذلك عقب إعلان هيئة الانتخابات التونسية، تصدر سعيّد الدور الأوّل للاقتراع بحصوله على 18.4 بالمئة من الأصوات، يليه نبيل القروي، مرشح حزب "قلب تونس" (ليبرالي) بـ15.58 بالمئة، وفق نتائج أولية رسمية.
وفي تدوينة عبر موقع التواصل "فيسبوك"، قال المرزوقي: "أعلن عن دعمي الكامل للمرشح الأستاذ قيس سعيد في الدور الثاني للانتخابات الرئاسية".
وأوضح المرزوقي أنه يدعم سعيد "انتصارا لقيم الثورة ولروح الدستور، وتواضعا أمام حكم الشعب"، معربا عن أمله في أن "يتم الدور الثاني في أجواء من الاستقرار والتنافس النزيه والقبول بإرادة الناخبين".
والمرزوقي هو أحد مرشحي الانتخابات الرئاسية الحالية وحصل على 2.97 بالمئة.
وتولى المرزوقي رئاسة بلاده من ديسمبر/ كانون الأول 2011 إلى الشهر نفسه من 2014.
وتنافس الأحد، 24 مرشحا بالدور الأول للانتخابات الرئاسية، على اقتطاع تذكرة العبور نحو قصر قرطاج.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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