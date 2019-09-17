صحيفة الخليج الالكترونية توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها لطقس غد الأربعاء، تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات «جازان، عسير، الباحة» تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة.

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كانت هذه تفاصيل خبر الأرصاد: سحب رعدية ممطرة ورياح مثيرة للغبار على عدة مناطق بالمملكة.. الأربعاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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