بطولة الابطال تشكر مجموعة مخارط المنشار الذهبي

صحيفة الخليج الإلكترونية تتقدم اللجنة المنظمة لبطولة الابطال التاسعة والمقامة على ملعب نادي ضمك اكشن بخميس مشيط بالشكر والتقدير والعرفان لمجموعة مخارط المنشار الذهبي على تقديمهم الدعم المادي والمعنوي لبطولة الابطال التاسعة وبدورها اللجنة المنظمة للبطولة تقّدم الشكر والتقدير للاستاذ / ماجد بن علي عبدالرحمن الشهراني على حرصة ودعمة لرياضة منطقة عسير وحرصة الدائم على نهوضها والاهتمام بابناء عسير الأوفياء حيث قدم رجل الاعمال ماجد الشهراني مبلغ عشرة الآف ريال دعمآ للجنة وللمنظمين لهذا الكرنفال والحدث الكبير بمنطقة عسير. وتتقدم اللجنة بالشكر والتقدير للاستاذ ماجد الشهراني على دعمة السخي والكبير وتتمنى له التوفيق والنجاح.

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