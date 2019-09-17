الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - روسيا ستبحث بيع أسلحة مضادة للطائرات المسيرة لشركاء في الشرق الأوسط ذكرت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء نقلا عن شركة روسوبورون إكسبورت الحكومية المصدرة للأسلحة يوم الثلاثاء أن روسيا ستجري محادثات مع شركائها في منطقة الشرق الأوسط بشأن بيع أنظمة سلاح جديدة مضادة للطائرات المسيرة. وقال ألكسندر ميخييف مدير الشركة إنها ستناقش مبيعات الأسلحة الجديدة المضادة للطائرات المسيرة خلال معرض دبي للطيران في أواخر نوفمبر تشرين الثاني. تأتي تلك التصريحات في أعقاب الهجوم بطائرات مسيرة على منشأتي نفط سعوديتين يوم السبت مما تسبب في تعطل أكثر من خمسة بالمئة من إمدادات النفط العالمية.

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