رئيس أكبر بنك ألماني يقترض من سائقه

جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365

وجد الرئيس التنفيذي لأكبر مجموعة مصرفية في ألمانيا، وأحد أكبر الرؤوساء التنفيذيين في العالم، نفسه في موقف مالي صعب إلى حد أنه اضطر إلى الاقتراض، من سائقه.

واعترف كريستيان سيفينغ الرئيس التنفيذي لمجموعة “دويتشه بنك”، أكبر مجموعة مصرفية في ألمانيا بأنه اقترض لفترة قصيرة مبلغًا ماليًا من سائقه، بعد أن اكتشف أنه لا يملك السيولة الكافية لقضاء بعض الأمور العاجلة أثناء مشاركته في إحدى الفعاليات بمدينة دوسلدورف الألمانية مساء أمس الاثنين.

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وعندما سئل سيفينغ عن المبلغ المالي الذي كان في جيبه وقتها، قال: “اضطررت إلى الاقتراض من سائقي لأنه لم يكن لدي أي أموال سائلة في تلك اللحظة”، مضيفًا أنه كان دينًا قصير الأجل للغاية “لحسن الحظ فقد كنت أمتلك المال” لسداده.

وفي مؤتمر مسائي نظمته صحيفة “راينشه بوست” الألمانية ألقى سيفينغ الضوء على أوضاعه المالية الخاصة، مشيرًا إلى أن أسرته تؤدي حوالي 95% من تعاملاتها المالية والتجارية عبر الإنترنت، أو الهاتف المحمول، في حين أنه لا يزال يتعامل بالوسائل التقليدية وبشكل أساسي مع الفروع الحقيقية للبنوك.

يذكر أن التعاملات في ألمانيا، أكبر اقتصاد في العالم، تعتمد بدرجة كبيرة على الأموال السائلة وسيلةً للدفع، كما أن الكثير من المتاجر الصغيرة والمقاهي، لا تقبل بطاقات الائتمان.