أرامكو السعودية تسمح للموظفين بدخول مجمع بقيق للمرة الأولى منذ الهجوم

وذكرت قناة "العربية" السعودية، نقلا عن مصادرها، أن عملاقة النفط "أرامكو" سمحت للموظفين بدخول مجمع بقيق لأول مرة منذ الهجوم الذي وقع السبت.

وقالت موفدة القناة إلى الدمام، إن الأضرار في مصفاة بقيق طالت الخزانات وبعض الأنابيب وأنها غير كبيرة.

وأضافت أن ما سيكشفه المؤتمر الصحافي لوزارة الطاقة السعودية، يحدد حجم الضرر للمصفاة والوقت الزمني المطلوب لمعالجة الأضرار الناتجة عن الهجوم.

© Sputnik . Mikhail Mprdasov

وتابعت أن "شركة أرامكو قامت باستدعاء الشركات المختصة بالصيانة والبنية التحتية، وهي عبارة عن الخزانات والأنابيب، وطلبت من الشركات التي تقدم التكنولوجيا، البروسيسرز، "التوربينات" والبنية التحتية الأساسية البقاء على أهبة الاستعداد في حال طلب منها معاينة المصافي في وقت لاحق، وهو ما يعطي طمأنينة للأسواق أن أرامكو تقوم بمعالجة الأضرار الرئيسية الناجمة عن الهجمات".

​وكانت جماعة "أنصار الله" أعلنت استهداف حقلي نفط بقيق وخريص في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، أول من أمس السبت، بـ10 طائرات مسيرة، وتوعدت بتوسيع نطاق هجماتها داخل العمق السعودي.

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وتقع بقيق على بعد 60 كيلومترا إلى الجنوب الغربي من الظهران في المنطقة الشرقية بالسعودية. وتضم بقيق أكبر معمل لتكرير النفط في العالم.

وتبنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، السبت الماضي، هجوما بطائرات مسيرة استهدف منشأتين نفطيتين تابعتين لعملاق النفط السعودي "أرامكو" في "بقيق" و"هجرة خريص" في المنطقة الشرقية للسعودية.

واتهم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إيران بمهاجمة معملين لتكرير النفط بالسعودية، مستبعدا انطلاق الهجمات من اليمن.

وتقع بقيق على بعد حوالي 75 كم جنوب مدينة الدمام في المنطقة الشرقية؛ وتُعد من المدن الهامة بالمنطقة، لوجود الموقع الرئيسي لأعمال شركة "أرامكو"، وتضمّ أحد أكبر معامل تكرير النفط في العالم.