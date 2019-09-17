الهجوم على السعودية تم من الأراضي الإيرانية









اسماء السيد - واشنطن: أفاد مسؤول أميركي وكالة فرانس برس الثلاثاء أن الولايات المتحدة باتت متأكدة بأن الهجوم الذي استهدف منشآت نفط سعودية السبت الماضي تم من الأراضي الإيرانية، وقد استخدمت فيه صواريخ عابرة.

وتابع هذا المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن الادارة الاميركية تعمل حاليا على إعداد ملف لإثبات معلوماتها وإقناع المجتمع الدولي خاصة الاوروبيين بذلك، خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة الاسبوع المقبل في نيويورك.

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وردا على سؤال حول ما إذا كانت واشنطن متأكدة من أن الصواريخ أطلقت من الأراضي الإيرانية، أجاب المسؤول "نعم".

وأعلن المتمردون الحوثيون مسؤوليتهم عن الهجمات التي استهدفت السبت حقلي نفط رئيسيين شرق السعودية ما أدى إلى اضطرابات في سوق النفط العالمية.

واتهمت الرياض وواشنطن ايران بأنها وراء الهجمات.