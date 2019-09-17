وزير الخارجية الفرنسي يدعو الى وقف التصعيد في الخليج









اسماء السيد - القاهرة: دعا وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان الثلاثاء في القاهرة الى "وقف التصعيد" في الخليج بعد الهجمات التي تبناها الحوثيون ضد المنشات النفطية لشركة أرامكو السعودية.

وأعلن المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران مسؤوليتهم عن هجمات السبت، وقالوا انهم ارسلوا مجموعة من الطائرات المسيرة عبر الحدود، غير أن واشنطن حملت إيران مسؤولية الهجمات.

والتقى لودريان، الذي يقوم بزيارة لمدة يوم واحد للقاهرة، الرئيس عبد الفتاح السيسي. ثم عقد مؤتمرا صحفيا مع نظيره المصري سامح شكري بعد جلسة مباحثات بينهما.

وقال لودريان "لقد أشرنا الى رغبتنا المشتركة في وقف التصعيد (..) ونعتقد أنه من الضروري تضافر كل الجهود من أجل وقف التصعيد".

ووصف لودريان الوضع الراهن بأنه "لحظة توتر اقليمي كبير". وحيا التحقيق الذي أطلقته السعودية "لمعرفة الحقيقة" حول مصدر هذه الهجمات.

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واضاف "ينبغي (تبني) استراتيجية لوقف التصعيد وأي عمل مضاد لهذه الاستراتيجية سيكون ضارا للوضع في المنطقة".

وردا على سؤال حول احتمال أن تكون ايران مسؤولة عن الهجمات على أرامكو، قال لودريان أنه "حتى الان لا تمتلك فرنسا أدلة تتيح لها أن تقول إن كانت الطائرات المسيرة جاءت من هذا المكان أو ذاك".

وقام لودريان ب17 زيارة وزارية الى مصر، كوزير للدفاع من قبل ثم كوزير للخارجية.

وزار لودريان الاثنين الخرطوم حيث أكد أن فرنسا ستضغط من أجل رفع السودان من على القائمة الاميركية السوداء للدول الداعمة للارهاب.

وسيغادر لودريان في وقت لاحق الثلاثاء الى باريس.

