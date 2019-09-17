دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع Realme تستعد للإعلان عن هاتف Realme X2 في 24 من سبتمبر ظهر على التقنية بلا حدود.

تعقد شركة Realme مؤتمرها القادم في 24 من سبتمبر للإعلان الرسمي عن هاتف Realme X2 الذي يضم كاميرة بدقة 64 ميجا بيكسل.

تقدم Realme العلامة الفرعية لشركة Oppo إصدار جديد من هواتفها الذكية خلال هذا الشهر، بعد أن كشفت الشركة مؤخراً عن هاتف Realme XT في الهند، حيث ينطلق الإصدار الجديد Realme X2 في مؤتمر الشركة الذي يعقد في الصين.

ومن المقرر أن ينطلق هاتف Realme X2 بكاميرة خلفية رباعية يأتي المستشعر الرئيسي فيها بدقة 64 ميجا بيكسل، لينضم هذا الإصدار إلى ثلاثة إصدارات أخرى في السوق تضم نفس المستشعر.

Advertisements

ولقد أشارت Realme خلال فعاليات مؤتمر Realme XT الذي عقد في الهند إلى خططها لإطلاق ترقية جديدة للهاتف بمعالج Snapdragon 730G، لذا من المتوقع أن يكون هاتف Realme X2 هو الترقية الجديدة.

من جانب أخر يضم هاتف Realme X2 شاشة AMOLED بحجم 6.4 إنش تضم بنتوء علوي للكاميرة الأمامية مع مستشعر بدقة 32 ميجا بيكسل، كما تتميز الشاشة بدقة عرض 2340 في 1080 بيكسل، ويضم الهاتف بطارية بقدرة 4000 mAh، لذا نترقب الإعلان الرسمي عن هاتف Realme X2 في مؤتمر 24 من سبتبمر.

المصدر

هذا الموضوع Realme تستعد للإعلان عن هاتف Realme X2 في 24 من سبتمبر ظهر على التقنية بلا حدود.