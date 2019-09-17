دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع ابل تقدم خدمة بث الألعاب Apple Arcade مع مجموعة مميزة ومتنوعة من الألعاب ظهر على التقنية بلا حدود.

أعلنت شركة ابل خلال فعاليات مؤتمر iPhone 11 عن خططها لإطلاق خدمة Apple Arcade لبث الألعاب رسمياً في 19 من سبتمبر، واليوم نشر تفاصيل جديدة حول الألعاب المقدمة من ابل في Apple Arcade والتي تجمع مجموعة من أفضل العناوين التي طورت عبر أشهر الإستديوهات.

تسعى شركة ابل لجذب أكبر قطاع من المستخدمين لخدمة بث الألعاب الجديدة Apple Arcade عند إنطلاق الخدمة رسمياً في 19 من سبتمبر، لذا تجمع الشركة مجموعة من أفضل الألعاب الجديدة، حيث تقدم ابل تشكيلة متنوعة من الألعاب بأعلى جودة.

وتضم مجموعة الألعاب في Apple Arcade لعبة Frogger التي صممت عبر مطوري PixelJunk Monsters، أيضاً هناك لعبة البازل Cards Fall التي طورت من إستديو Snowman، وهناك لعبة Spek من ألعاب البازل أيضاً إلا أنها تأتي بنمط خاص للواقع المعزز.

أيضاً من العناوين الأخرى في الخدمة بعض ألعاب RGB ومن بينها لعبة Wild-looking Oceanhorn 2 وأيضاً لعبة Various Daylife وهي ألعاب طورت عبر Square Enix، ومن بين الإستديوهات الكبيرة والأكثر شعبية تقدم Sega لعبة Sonic Racing لاحقاً وهناك أيضاً لعبة ChuChu Rocket Universe.

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وتقدم Annapurna في خدمة Apple Arcade لعبة المغامرات The Pathless وهي أحد الألعاب التي سلطت عليها ابل الضوء في العرض الحي لخدمة بث الألعاب، أيضاً هناك لعبة Escher-esque Manifold Garden التي ستنطلق رسمياً في خدمة ابل.

كما إستعرضت ابل بعض الألعاب الأخرى التي تقدم في خدمة Apple Arcade، ومن بينها لعبة Hot Lava، وJenny LeClue – Detectivu، وLego Brawls التي تدعم تعدد اللاعبين.

وتنطلق Apple Arcade في 19 من سبتمبر بأكثر من 100 لعبة جديدة من مختلف الإستديوهات، وأيضاً بأذواق متنوعة، كما تضيف ابل ألعاب جديدة للخدمة لاحقاً، على أن تتوفر الخدمة للمستخدمين بإشتراك شهري بقيمة 5 دولار.

المصدر

هذا الموضوع ابل تقدم خدمة بث الألعاب Apple Arcade مع مجموعة مميزة ومتنوعة من الألعاب ظهر على التقنية بلا حدود.