شكرا لقرائتكم خبر عن العليا للانتخابات التونسية: نسبة المشاركة فى انتخابات الرئاسة 49% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن نبيل بفون، رئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات التونسية، أن النسبة الرسمية والنهائية للمشاركة فى الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية 2019 هى 49%، فى التصويت الذى جرى فى داخل وخارج البلاد. وكانت الهيئة قد أعلنت منذ قليل، تأهل كلاً من رجل القانون الدستورى قيس سعيد، ورجل الأعمال نبيل القروى المحبوس على ذمة قضايا مالية، إلى جولة الإعادة من الانتخابات، بعد حصول الأول على 18.4% من أصوات الناخبين، مقابل 15.6% حصدها القروى. Advertisements ويعد نبيل القروى إعلامى متخصص فى صناعة الإعلانات بشركاته المعروفة فى هذا المجال، ومدير التلفزيون الخاص "نسمة" الذى عرف من خلاله كيف يصنع لنفسه تاريخ فى العمل العام، فيما يعد قيس سعيد، الحاصل على النسبة الأعلى من أصوات الناخبين فى الجولة الأولى من رموز القانون الدستورى فى تونس، وهو من مواليد عام 1958 بتونس العاصمة وسبق له المساهمة فى إعداد مشروع تعديل ميثاق جامعة الدول العربية، إلى جانب تدريسه فى عدد من الجامعات التونسية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر العليا للانتخابات التونسية: نسبة المشاركة فى انتخابات الرئاسة 49% لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.