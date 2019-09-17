سنغافورة والنمسا تدينان الاعتداء على المنشآت النفطية فى السعودية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدانت سنغافورة الهجوم على معملى أرامكو فى بقيق وخريص، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها. كما أدانت النمسا الاعتداء على المنشآت النفطية فى السعودية.

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