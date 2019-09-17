شكرا لقرائتكم خبر عن وفد "جافى" يلتقى مسئولين تونسيين..وتوقعات برفع البلاد من قوائم "غسيل الأموال" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرت مجموعة وفد العمل المالى "جافى" سلسلة اجتماعات مع مسئولين تونسيين خلال زيارة بدأت أمس وتنتهى غداً الأربعاء، وسط توقعات برفع اسم البلاد من قوائم الدول الخاضعة للرقابة فى مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وبحسب ما نشرته صحيفة "صبح" التونسية على موقعها الإلكترونى الثلاثاء، فإن مصادر توقعت أن تسفر الزيارة عن قرار برفع اسم البلاد من قوائم الرقابة فى قرار يصدر خلال شهر أكتوبر المقبل.

وذكرت الصحيفة أن الإعلان الرسمى سيصدر خلال اجتماع الجمعية العامة لمجموعة جافى، مشيرة إلى أن تونس كانت قد شرعت في تطبيق القوانين المتفق عليها في الزيارات السابقة لـ"جافي"، مما يؤكد نجاح هذه الزيارة باعتبار أن ذلك المطلوب من الدولة التونسية لإنهاء ملف تونس وإزاحتها من القائمة السوداء للبلدان المتعاونة فى مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

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وكشفت الصحيفة أن وفد "جافى" التقى أكثر من 50 مختص فى منظومة مكافحة غسيل الأموال وعدد من المحامين والخبراء والمحاسبين، بخلاف قيادات من البنك المركزى التونسى.

وأعرب فيصل دربال مستشار رئيس الحكومة التونسية عن تفاؤله من نتائج تلك الزيارة، قائلاً فى تصريحات إعلامية: "بعد الوفاء بكافة الالتزامات التى تم التعهد بها للمجموعة نرغب فى خروج تقييم مشرف من هذه القائمة وقد خططنا لكل شئ".

وتابع دربال: "سيتم إطلاعنا على نتائج الزيارة اليوم، لكن الإعلان الرسمى سيكون خلال شهر أكتوبر، على هامش اجتماعات الجمعية العامة لمجموعة جافى".