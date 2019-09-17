العليا للانتخابات التونسية: غدا تلقى الطعون وبعدها نحدد موعد الجولة الثانية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن نبيل بفون، رئيس الهيئة العليا للانتخابات المستقلة بتونس، فى مؤتمر صحفى منذ قليل، بدء الطعون على الانتخابات اعتباراً من غد وبعد غد ليتم بعد ذلك تحديد موعد الجولة الثانية للانتخابات التونسية الرئاسية .
وكانت الانتخابات التونسية، قد انطلقت الأحد الماضى، قبل أوانها بسبب وفاة الرئيس السبسى، وترشح بها 26 ، انسحب منهم 2 قبل ساعات من الانتخابات.
وأعلنت هيئة الانتخابات التونسية، منذ قليل أن عدد الناخبين الذين صوتوا فى الانتخابات الرئاسية وصل إلى 4 ملايين ناخب من أصل 7 ملايين.
وذكرت هيئة الانتخابات أن نبيل القروي حاز على 15.6% من أصوات الناخبين، وقيس السعيد 18.4%، ومنصف المرزوقي حاز على 3% من الأصوات.
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