شكرا لقرائتكم خبر عن العليا للانتخابات التونسية: غدا تلقى الطعون وبعدها نحدد موعد الجولة الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن نبيل بفون، رئيس الهيئة العليا للانتخابات المستقلة بتونس، فى مؤتمر صحفى منذ قليل، بدء الطعون على الانتخابات اعتباراً من غد وبعد غد ليتم بعد ذلك تحديد موعد الجولة الثانية للانتخابات التونسية الرئاسية .

وكانت الانتخابات التونسية، قد انطلقت الأحد الماضى، قبل أوانها بسبب وفاة الرئيس السبسى، وترشح بها 26 ، انسحب منهم 2 قبل ساعات من الانتخابات.