شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية الأردنية: عبور 153 ألف سورى عبر مركز جابر الحدودى منذ افتتاحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بلغ عدد السوريين، الذين غادروا أراضى المملكة الأردنية، من خلال مركز جابر الحدودى منذ افتتاحه فى الخامس عشر من شهر أكتوبر الماضى حتى أمس، حوالى 153 ألف شخص منهم حوالى 33 ألف شخص يحملون صفة لاجئ، وفق مديرية شئون اللاجئين السوريين فى وزارة الداخلية.

و وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الأردنية، أكدت الوزارة فى بيان صحفى اليوم الثلاثاء، التزام الأردن بمبدأ العودة الطوعية للاجئين السوريين، وتسهيل الإجراءات اللازمة لمغادرتهم المملكة.

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كما أكدت التزام الأردن بالتعامل مع اللاجئين بما يتوافق مع المواثيق والمعاهدات والقوانين الدولية ذات الصلة وتقديم جميع الخدمات الأساسية التى يحتاجونها منذ تخطيهم الحدود الأردنية مشيرة الى اتخاذ قرارات إنسانية وعملياتية لترتيب دخولهم وإقامتهم ، وإجراءات أخرى تضمن الاستجابة الفورية لمتطلباتهم واحتياجاتهم وتوفير جميع سبل العيش الكريم لهم.

وكانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أجرت دراسة خلال العام الحالى تتعلق بقياس مدى رغبة اللاجئين السوريين فى دول المنطقة بالعودة الطوعية لوطنهم بينت نتائجها إن 75.2 منهم أبدوا رغبة بذلك.