44.3% يدلون بأصواتهم في أول 9 ساعات من الانتخابات الإسرائيلية

القدس/ سعيد عموري/ الخليج 365

أدلى 44.3 في المائة، من أصحاب حق الاقتراع بأصواتهم، في أول 9 ساعات من الانتخابات الإسرائيلية.

وقالت لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية، في بيان، إن المشاركة أعلى من الانتخابات التي جرت في ذات الفترة في إبريل/نيسان الماضي، بنسبة 1.5٪.

وفتحت صباح الثلاثاء صناديق الاقتراع للانتخابات الإسرائيلية، وتستمر حتى الساعة العاشرة بالتوقيت المحلي (7 تغ).

وتقول لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية، في تصريح حصلت وكالة الخليج 365 على نسخة منه إن 6 ملايين و365 ألفا هم أصحاب حق الاقتراع في هذه الانتخابات.

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وسيدلي الإسرائيليون بأصواتهم في 10915 صندوق اقتراع منتشرة في كل أنحاء إسرائيل.

وقال رئيس الوزراء الحالي، وزعيم حزب الليكود، بنيامين نتنياهو، بعد الإدلاء بصوته في أحد مراكز الاقتراع في القدس الغربية إن نتائج التصويت في الانتخابات، ستكون متقاربة، حاثا المواطنين على المشاركة في الانتخابات.

ويشير نتنياهو بذلك إلى تقارب فرصه مع زعيم المعارضة، ورئيس حزب "أزرق أبيض" الوسطي بيني غانتس.

وتشهد الانتخابات منافسة شديدة بين نتنياهو وغانتس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.