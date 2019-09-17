قوات "الوفاق": طيران حفتر يقصف أحياء سكنية في طرابلس

وليد عبد الله / الخليج 365

قالت حكومة الوفاق الوطني الليبية إن طيران تابع لمليشيات اللواء المتقاعد خليفة حفتر قصف الثلاثاء عدد من الأحياء السكنية في العاصمة طرابلس.

جاء ذلك في بيان مقتضب نشره المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب التابعة لحكومة الوفاق على موقع "فيسبوك".

ولم يوضح البيان الأحياء المستهدفة أو الخسائر الناجمة جراء ذلك القصف.

وفي وقت سابق الثلاثاء، استهدف الطيران الحربي التابع لحفتر معسكر "سبعة أبريل" بمنطقة السراج جنوبي طرابلس.

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ومنذ فجر الثلاثاء، كثف طيران حفتر طلعاته الجوية فوق مناطق العزيزية ومدينة زوارة غربي طرابلس.

فيما قصف طيران مسير قالت قوات الوفاق إنه "إماراتي" مطار معيتيقة الدولي بطرابلس.

ومنذ 4 أبريل/نيسان الماضي، بدأت قوات حفتر، هجومًا للسيطرة على العاصمة طرابلس، حيث تتواجد حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليًا.

إلا أن قوات حفتر فشلت حتى اليوم في تحقيق هدفها رغم مكاسب ميدانية "محدودة" في بداية الهجوم، مع ثبوت تراجعها في الآونة الأخيرة وخسارتها الكثير من مناطق سيطرتها.

وتسعى الأمم المتحدة إلى عقد مؤتمر دولي، في محاولة جديدة للتوصل إلى حل سياسي للنزاع المستمر منذ سنوات في البلد الغني بالنفط.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.