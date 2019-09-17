المخابرات التركية تفكك خلية إرهابية في عفرين السورية

عفرين / الخليج 365

تمكن جهاز المخابرات التركي، بالتعاون مع وحدات الأمن المحلية في عفرين السورية، من تفكيك خلية إرهابية، في إطار العمليات ضد تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي.

وأفاد مراسل الخليج 365، الثلاثاء، نقلا عن مصادر في ولاية هطاي التركية الحدودية مع سوريا، أنه جرى القاء القبض على 9 مشتبه بهم، تبين أنهم شكلوا خلية في عفرين، قامت بجلب متفجرات من الريف إلى عفرين، والتخطيط لتفجيرات وتنفيذها فضلا عن الاستعداد لشن هجمات على وحدات الأمن في المدينة.

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وخلال مداهمات لعناوين المشتبه بهم، جرى ضبط بنادق بينها بندقية قناصة، وكميات من الذخيرة، ووثائق تنظيمية، ورايات ترمز للمنظمة الإرهابية.

ولفت المراسل إلى تواصل التحقيقات عقب العملية التي جرت بالتنسيق بين جهاز الاستخبارات التركي ووحدات الأمن في عفرين.

وفي مارس 2018، تمكنت القوات التركية و"الجيش السوري الحر" في عملية "غصن الزيتون"، من تحرير منطقة عفرين بالكامل من قبضة تنظيم "ي ب ك / بي كا كا"، بعد 64 يوما من انطلاقها.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.