رئيس موريتانيا يلتقي "ولد مولود" ضمن مباحثات مع قادة المعارضة

نواكشوط / محمد البكاي / الخليج 365

أجرى الرئيس الموريتاني، محمد ولد الغزواني، الثلاثاء، مباحثات مع محمد ولد مولود، المرشح الرئاسي السابق، رئيس حزب "اتحاد قوى التقدم" المعارض، ضمن لقاءات يعقدها مع قادة في المعارضة حول أوضاع البلد العربي.

وقال ولد مولود، لصحيفة "الأخبار" المحلية (خاصة)، إن لقائه مع الرئيس ولد الغزواني "كان إيجابيًا" من دون تفاصيل.

وحزب "اتحاد قوى التقدم"، برئاسة ولد مولود، أحد أقدم أحزاب المعارضة، وله 3 نواب في الجمعية الوطنية (البرلمان).

وخاض ولد مولود انتخابات الرئاسة الأخيرة، في 22 يونيو/ حزيران الماضي، وحصد 2.44 بالمئة من أصوات المقترعين، بينما فاز فيها ولد الغزواني، وتولى الرئاسة في الأول من أغسطس/ آب الماضي.

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وقبل أيام أجرى ولد الغزواني مباحثات مع رئيس حزب "تكتل القوى الديمقراطية" المعارض، أحمد ولد داداه، والتقى، الأسبوع الماضي، مع زعيم "مؤسسة المعارضة الديمقراطية"، ابرايهم ولد البكاي، حيث تناولا الأوضاع السياسية في البلد.

و"مؤسسة المعارضة الديمقراطية" هي هيئة قانونية تتشكل من أحزاب المعارضة الممثلة في البرلمان، ويتزعمها الحزب الحاصل على أكبر عدد من مقاعد البرلمان بين أحزاب المعارضة.

ويتولى زعامة مؤسسة المعارضة حاليًا "حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية"، الذي حل في المرتبة الثانية بعد الحزب الحاكم في الانتخابات النيابية والمحلية الأخيرة.

وتقول المعارضة إن الانتخابات الرئاسية الأخيرة شابتها خروقات لصالح ولد الغزواني، الذي شارك في انقلابين عسكريين عامي 2005 و2008، بينما تقول لجنة الانتخابات إن العملية الانتخابية كانت شفافة ولم تُسجل خروقات.

وخلف ولد الغزواني في الرئاسة محمد ولد عبد العزيز، الذي وصل إلى الحكم عقب انقلاب عسكري عام 2008، وأمضى ولايتين كل منهما 5 سنوات.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.