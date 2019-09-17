القاهرة تدعو لعدم "إضاعة الوقت" في مفاوضات سد النهضة

القاهرة/ الخليج 365

قالت القاهرة، الثلاثاء، إن "تعثر" نتائج اجتماع سد النهضة الإثيوبي، الذي استضافته البلاد على مدار يومين، أمر يدعو للاستغراب، داعية إلى عدم إضاعة الوقت في جولات مفاوضات السد.

جاء ذلك في رد وزير خارجية مصر، سامح شكري، على سؤال بشأن تطورات مفاوضات سد النهضة، خلال مؤتمر صحفي اليوم بثته وسائل إعلام محلية مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان.

وأوضح شكري بالقول، أن "تتعثر المفاوضات بعد انقطاعها لنحو سنة و3 أشهر في ظل وجود فنيين في اجتماع أمس أمر يدعو للاستغراب".

وأضاف: "كنا نأمل استئناف المفاوضات بكل شفافية وبحث كل الأطروحات وألا تكون هناك محاولة لفرض إرادة أي طرف أو حجب أي طرح يوصل لطريق مشترك".

وأعرب عن أمله "ألا تكون جولات المفاوضات دون نتائج أو الهدف منها إضاعة مزيد من الوقت"، مضيفا: أن "هذا أمرا آخر"، دون أن يوضح.

وأمس الإثنين، اختتم اجتماع لوزراء الري في مصر وإثيوبيا والسودان، وأعلنت وزارة الري المصرية، في بيان، عن "تعثر" في المفاوضات.

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وأرجعت ذلك إلى "تمسك إثيوبيا برفض مناقشة الطرح الذي سبق ‏‎وأن قدمته مصر للبلدين"، بشأن قواعد ملء وتشغيل السد.

وكشفت أنه "تقرر اجتماع لوزراء المياه في الدول الثلاث يومي 4-5 أكتوبر المقبل، لإقرار موضوع الاتفاق على قواعد الملء والتشغيل لسد النهضة".

‏‎ وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد الإثيوبي على تدفق حصتها السنوية من مياه النيل (55 مليار متر مكعب).‎

بينما تقول إثيوبيا إن السد سيمثل نفعًا لها، خاصة في مجال توليد الطاقة، ولن يُضر بدولتي مصب النيل، السودان ومصر.

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