العراق.. "داعش" الإرهابي يتبنى تفجيرات بغداد

بغداد / عامر الحساني / الخليج 365

أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي، مسؤوليته عن سلسلة تفجيرات ضربت العاصمة العراقية بغداد الإثنين.

وقالت وكالة "أعماق" التابعة للتنظيم في بيان وفق ما نقلته مواقع وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي، الثلاثاء، إن مقاتلي "داعش" فجروا 4 عبوات ناسفة في مناطق مختلفة من بغداد.

ولم يتسن التاكد من صحة ما اوردته الصفحات والمواقع من مصدر مستقل.

وأضاف البيان أن "عددا من الشيعة قتلوا وأصيبوا في هذه الهجمات".

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ومساء الإثنين، شهدت بغداد سلسلة تفجيرات بعبوات ناسفة في أوقات متفرقة، استهدفت عدة مناطق، وخلفت ما لا يقل عن 10 جرحى.

وتتزامن التفجيرات، مع رسالة صوتية منسوبة إلى زعيم التنظيم الارهابي "أبو بكر البغدادي"، نشرتها وتداولتها حسابات موالية لـ "داعش" على مواقع التواصل الاجتماعي، قال فيها إن ما سماها "العمليات اليومية" التي تستهدف أعداء التنظيم مستمرة.

وبدأ "داعش" مؤخرا شن مزيد من الهجمات التي تستهدف الحواجز الأمنية والأرتال العسكرية، خصوصا في المناطق المحصورة بين محافظات ديالى (شرق) وصلاح الدين وكركوك (شمال).

وعاد التنظيم تدريجيا لأسلوبه القديم في شن هجمات خاطفة على طريقة حرب العصابات، التي كان يتبعها قبل 2014.

ورغم إعلان هزيمة "داعش" رسميا نهاية 2017، بعد سيطرته على نحو ثلث العراق وسوريا صيف 2014، إلا أن القادة العسكريين العراقيين يؤكدون أن التنظيم يمتلك خلايا نائمة تعمل بشكل فردي في المناطق التي جرى تحريرها.

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